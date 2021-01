Patienter og personale evakueret på sygehus efter anmeldelse om røg

Lugtede af brændt elektronik

Da brandvæsnet nåede frem, lugtede det af brændt elektronik, og derfor blev jagten sat ind på at finde årsagen.

- Vi undersøgte stikkontakter og computere i mange rum, men vi kunne ikke finde noget, siger Anders Simonsen, der er indsatsleder hos Midtjysk Brand & Redning.

- Så fik jeg en mistanke om, at det kunne være noget med ventilationssystemet, og det viste sig at være rigtigt. Der var simpelthen en kortslutning i en motor i ventilationsanlægget. Lugten blev så ført rundt i bygningen af andre ventilatorer, lyder det.

Der er nu kaldt teknikere til sygehuset for at reparere anlægget, mens personalet på afdelingen kan begynde at lufte ud på de berørte stuer.