Muslim giver privat julehjælp: Bliver rørt over taknemmelighed

Som muslim fejrer han ikke jul, men det forhindrer ikke Erkan Berk fra Gjessø ved Silkeborg i at gøre en indsats for nogle af de mange økonomisk trængte familier, der har brug for hjælp til højtiden.

Den 42-årige selvstændige midtjyde har stablet sin egen lille indsamling på benene.

Det er blevet til 10.000 kroner via private donationer, og for den sum har han købt 20 juleposer med blandt andet slik, appelsiner, ænder, flæskestege og risengrød, som han i disse dage deler ud til familier på i det midt- og østjyske.

- Vi skal hjælpe der, hvor vi kan. Og kan jeg hjælpe, så ved jeg, at jeg får tingene flere gange tilbage igen. Man bliver rørt, når man ser andre folk være taknemmelige, siger Erkan Berk.