Madspild på skoleskemaet: - Vi burde ændre det

Missionen er, at børnene får indsigt i, forståelse for og erfaring med, hvordan madspild kan reduceres.

Og selvom Jonathan Hornskov Nielsen ikke normalt bekymrer sig så meget over det der med madspild, så har dagens lektion allerede rykket noget i ham.

- Når vi har det som et emne lige nu, så tænker man meget over det. Det er vigtigt, at vi alle tænker på det.

Og hvis man spørger den unge mand i køkkenet, så er der særligt én ting, som er nem at trylle ud af de trætte madvarer nederst i køleskabet: Smoothie.

Arla-direktøren nævner også pirogger og forårsruller som gode retter til at mindske madspild.

Hemmeligheden er at turde at eksperimentere med krydderier og ikke følge opskrifter slavisk, men kigge i for eksempel grøntsagsskuffen og så bruge det, der er.

- Vi skal alle øve os i det her, siger Sanne Vinther.