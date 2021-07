Knallertbud trodsede togbomme: Nu er han sigtet

En 25-årig mand fra Favrskov Kommune er blevet sigtet for at overtræde færdselsloven, da han torsdag morgen på sin knallert trodsede togbomme og togsignaler og kørte over jernbaneoverskæringen på Kildevej i Svejbæk. En hændelse, der påvirkede togdriften mellem Struer, Herning og Aarhus en stor del af dagen.

- Han erkender, at det var ham, der kørte knallerten. Han fortæller, at han lige mente, at han kunne nå det. Men det er ikke en undskyldning, siger Bent Riber, der er politikommissær hos lokalpolitiet i Silkeborg.

Den 25-årige mand er sigtet for overtrædelse af Færdselslovens paragraf 5, stk. 2, der siger, at man har pligt til at stoppe, når bommene er nede, og togsignalet blinker og giver lyd.