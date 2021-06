Kan du hjælpe politiet? Efterlyser mand for påsat brand

Den 29. maj klokken 2.45 kravlede en mand over et hegn til en affaldsgård ud for Resedavej 39 i Silkeborg. Her fandt han en indkøbsvogn med affald.

- Han har formentlig hældt brandbart væske ud over og antændt. Han stillede vognen under et halvtag til en parkeringsplads ved Resedavej 39, skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Uheldigt for manden, så var stedet videoovervåget, og optagelserne viser, at gerningsmanden ankom til fods og efterlod stedet klokken 3.30 til fods.