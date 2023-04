Anja har styr på den nyeste mode - men klæder sig klassisk

- Tøj er tøj. Det har den funktion, at det skal beskytte kroppen. Når det bliver mode, har det også andre funktioner, som knytter sig til identitet og forandring. Her bliver tøjet nedslidt fordi der kommer noget nyt, ikke fordi det er slidt. Og de fleste mennesker er på evig jagt efter nyt og forandring.

Anja Bisgaard har arbejdet med mode og livsstil i mange år. Hun underviser blandt meget andet kommende designere på Via i Herning og dag har hun sit eget trendbureau, Spott, i Silkeborg.

- Og det er lige præcis det, der er kernen i den måde, vi klæder os på. De fleste af os vil gerne have noget nyt, men vi vælger indenfor et bestemt område, forklarer Anja Bisgaard, der medvirker i TV MIDTVEST-programmet ' Fortæl mig om... '

- Jeg arbejder med trends, og der er mange, der har en forventning om, at jeg er trendsættende, men der kravler jeg udenom, fordi min personlighed er til noget andet og ligger meget mere i den klassiske stil.

Be real er det nye, og noget vi ifølge Anja Bisgaard for alvor komme til at se til næste sommer.

Der er ikke meget be real over hendes påklædning som udgøres af en grålig tveed jakke og en hvid t-shirt.

Ifølge Anja Bisgaard er det slet ikke tilfældigt, hvad vi tager på.

- Vi vil gerne fortælle omverdenen en lille bid af, hvem vi er. Det vil sige, at den smag, vi har, og de karakteristika, vi gerne vil udstråle, de kommer igennem via modens tøj, forklarer hun.

Nogen, der gerne vil udtrykke professionalisme, vil typisk bære habit og slips, hvor andre måske gerne vil afsløre mere afslappede tilgange til livet og derfor vælger rullekrave eller hoodie.

- Der er forskellige signaler i det, og det handler om hvilke værdier, man står på, forklarer hun.

Mode skabes fra toppen og bunden

Moden opstår blandt andet som følge af strømninger i samfundet.

En gang var det især de store modehuse, der satte dagsorden med strømninger, der så bevægede sig nedad til hverdagsgaderober.

I dag ser man også det omvendte.

- For eksempel har outdoor-tendensen været enormt stor. Den er kommet nedefra. ved at vi er begyndt at være mere ude i naturen. Det afspejler sig rigtig meget i moden.

- Den er faktisk også nået op til de store modehuse, som har taget noget af den her vandringsæstetik med grovere sko, praktiske lommer og så videre med sig. Det er et eksempel på, at moden er kommet nedefra og nået helt op på de prominente catwalks, forklarer Anja Bisgaard.