10.000 silkeborgensere til fest helt uden restriktioner: - Det har vi hungret efter

Tusindvis af mennesker stimler fredag og lørdag sammen for at fejre Silkeborgs 175 års jubilæum - og det helt uden nogen corona-restriktioner.

- Det er fantastisk. Det har vi ventet på i halvandet år. Vi giver den gas og glæder os så meget, lyder det fra en af de mange festgæster, Marianne Stubbe.

Præcis 548 dage efter det historiske pressemøde, hvor statsministeren lukkede Danmark ned, vinker vi fra i dag farvel til de allersidste corona-restriktioner, fordi myndighederne nu ikke længere betegner covid-19 som en samfundskritisk sygdom.

- Det har vi hungret efter og set frem til længe. Det er skønt at komme ud, og jeg håber, det bliver som i de gode gamle dage, siger festklare Mogens Kaspersen fra Sorring.

Giver vi hånd nu?

Adfærdsforsker fra Aarhus Universitet, Michael Bang Petersen, har igennem hele coronakrisens 548 dage undersøgt vores adfærd.

Han tror ikke, at vi sådan lige med det samme bare vil glemme nogle af de vaner, som coronavirus har ført med sig.

- Vi er der, hvor vi godt kan give hånd nu. Der er stadig opmærksomhed på at undgå fysisk kontakt, men den opmærksomhed er faldende. Alt det her med afstand vil lige så stille fade ud. Håndhygiejnen vil også vare ved et stykke tid, og man vil fortsat spritte af, vurderer han.

Men selv om vi altså nu kigger ind i en hverdag, der ligner den, vi kendte, før coronavirus gjorde sit indtog, så vil vi til at begynde med afstemme, om vi giver hånd, krammer eller noget helt tredje.

- Det er ikke noget, man bare lige ryster af sig. Der er blevet etableret nye vaner, og vi kommer til at foretage nogle forventningsafstemninger, når vi kommer til at møde hinanden igennem det næste stykke tid, hvor vi skal afklare, hvad vi to gør i den situation, vi står i.

Til jubilæumsfesten i Silkeborg har flere heller ikke helt lagt de nye vaner på hylden.

- Selvfølgelig passer man mere på og spritter af. Vi giver hånd og krammer, men der er forskel på, om man er sammen med familien eller nogen, man ikke kender. Man er lidt mere opmærksom på berøring, siger Mogens Kaspersen.

Covid-19 betegnes stadig som en alment farlig sygdom, og skoler kan eksempelvis stadig blive lukket, hvis smitten skulle sprede sig.