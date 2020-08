Ikonisk diskoteksfærge på plads i sit nye hjem

Flere tilskuere var mødt op mandag formiddag, da M/S Broen vendte hjem til Halskov efter bl.a. at have haft en tilværelse som ”fest-færge” i Aarhus. Foto: Tine Rock - TV2 ØST

Den gamle storebæltsfærge med navnet M/F Broen er mandag formiddag ankommet til Halsskov Færgehavn i Korsør på Sjælland.

Udover sine mange overfarter på forskellige ruter er der formentlig også nogle, der særligt husker færgen for kulørte drinks, fadøl og dansegulv. M/F Broen fungerede nemlig i en årrække frem til 2009 som diskoteksfærge i Aarhus.

Fra 1992 blev færgen kendt og berygtet i Aarhus som diskoteksfærgen Broen, der dog lukkede nytårsaften 2009.

Nu skal færgen efter planen hvile resten af sine dage, i bedste fald i 100 år, mens den blandt andet varetager sin pligt som udstillingscenter om Storebæltsforbindelsen.

Det har været planen siden marts, hvor Slagelse Kommune besluttede at købe færgen og gøre den til et udstillings- og vandsportscenter ved havnen.

- Det skal først og fremmest være et aktivitetscenter, der bliver brugt, og så har vi historien med, og det er en vigtig del af det, siger borgmester John Dyrby Paulsen (S).

Siden søndag er færgen derfor blevet bugseret med slæbebåd hele vejen fra dens tidligere ejer i Grenaa på Djursland til Halsskov Færgehavn, hvor den ankom mandag formiddag omkring klokken 11 til en stor flok nysgerrige tilskuere.

- Den er da flot. Nymalet og det hele, sagde Niels Stoumann fra Korsør.

Tidligere maskinmester mødt op for at se færgen

Niels Stoumann er mandag mødt op til modtagelsen af færgen. Han har selv sejlet og været maskinmester på Havprinsen, og hans far var skipper på M/F Broen. For Niels Stoumann er det derfor et nostalgisk øjeblik at få lov at se færgen igen.

- Jeg kan huske, at jeg var med om natten og fik lov at stå oppe på Broen, mens vi sejlede ind og ud af havnen – og så blev vi smidt i seng ved en elleve-tolv-tiden, når vi ikke kunne holde os vågne mere. Så sov vi ombord. Det var meget hyggeligt.

Meningen er, at færgen skal trækkes så langt ind i færgelejet som muligt, mens dens stævn peger ud mod Storebælt. Herefter skal den gøres landfast ved, at der bliver lagt sand omkring den, så besøgende nemt kan gå ombord i den gamle færge.

Og det er noget, som i hvert fald Niels Stouman har tænkt sig at gøre brug af.

- Det vil jeg helt sikkert. Jeg skal da ned og se maskinen og alt muligt. Det er jo lidt sjovt, når man selv har sejlet på sådan noget, siger han.

Verdens hurtigste bilfærge

M/F Broen blev bygget på Frederikshavn Værft i 1951 og var tegnet specielt til DSB med spisesalon, rygesalon og promenadedæk.

Den blev indsat som storebæltsfærge på ruten Nyborg-Korsør i 1952, hvor den kunne medtage op til 70 biler. Den blev betegnet som verdens hurtigste bilfærge, men den fik ikke mange år på Storebælt, da den havde for lidt kapacitet til at fragte de mange biler, der dagligt krydsede bæltet.

I 1966 blev den derfor i stedet indsat på ruten Aarhus-Kalundborg.

Færgen blev i 2015 fragtet til Nyborg, fordi byen så en mulighed i at gøre den til museumsskib. Men kommunen endte med at trække sig. Foto: Tine Rock - TV2 ØST

M/F Broen sejlede sin sidste tur i 1992 og var indtil 2014 diskoteksskib i forskellige danske byer.

Inden færgens fragt til Halsskov Færgehavn er der derfor indvendigt blevet fjernet 70 tons bar- og diskoteksudstyr samt andet inventar, og færgen er blevet frisket op med ny maling. Et enkelt VIP-område med bar i høj kvalitet er dog bevaret, så det kan anvendes til eksempelvis møder og receptioner.

Slagelse Kommune har valgt den dyre, men mere holdbare løsning i forhold til restaureringen af færgen i håb om, at den kan holde i 75-100 år.

I fare for ophugning

Færgen blev i 2015 fragtet til Nyborg, fordi byen så en mulighed i at gøre den til museumsskib. Men projektet var for stort og krævede for mange fondsmidler, så kommunen trak sig.

Ejerne fik tre måneder til at få færgen ud af havnen, og pludselig var den gamle storebæltsfærge i fare for skulle ophugges.

I stedet blev den fragtet tilbage til Østjylland, hvor den siden juli 2018 har ligget i tørdok i Grenaa.

Nu har færgen formentlig fået sit sidste hvilested i Korsør.