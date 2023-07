Forsøg på bjergning i gang: Fragtskib står stadig fast i Kattegat

Arbejdet med at bjerge et 110 meter langt græsk ejet fragtskib i Kattegat er nu i fuld gang.

Arbejdet startede mandag - men tirsdag morgen står skibet fortsat fast på grunden i Sjællands Rev.

Det viser data fra tjenesten Marinetrafic.com, der viser skibes position på et søkort i realtid.

Skibet gik på grund, da det i sidste uge var på vej med fragt fra Sct. Petersborg i Rusland til Kroatien.

Stikker to meter for dybt

Selvom en blinkende bøje siden 1971 har advaret om den lave havdybde på Sjællands Rev, så endte skibet, der stikker ni meter ned i vandet, med at sejle ind over revet på et sted, hvor der kun er syv meter dybt. Her satte det sig fast i havbunden, og har siden ikke rokket sig en tomme.

Tirsdag morgen ligger der foruden det store fragtskib også en slæbebåd og en pram i området.

Desuden ligger det danske miljøskib Marie Miljø klar til aktion, hvis der skulle opstå forurening på stedet. Miljøskibet har været i området siden grundstødningen sidste tirsdag.

Græsk ejet bjergningsfirma har ansvaret

Søfartsstyrelsen oplyser til TV2 ØST, at det er et græsk ejet bjergningsfirma, der står for indsatsen med at gøre skibet frit.

Man vil forsøge at få skibet gjort fri ved for eksempel at lette skibet for last og ballast og trække det fri med slæbebåde. Den præcise fremgangsmåde er noget, som man afgør på stedet.

Normalt ville man forsøge at udnytte forskellen mellem lavvande og højvande til at gøre et skib frit ved en grundstødning. Tirsdag er der dog maksimalt 18 centimeters forskel mellem højvande og lavvande i området. Vejret i området er tirsdag præget af en frisk vind fra vest med middelstore bølger.

Data har vist, at kollisionen med revet skete med en hastighed på omkring ti knob. Efterfølgende fik skibsføreren på stedet en bøde, for ikke straks at indrapportere grundstødningen til myndighederne, som loven kræver.