Mystiske breve og genstande vækker forundring - hvem har genoplivet "Satankulten på Anholt"?

Efterfølgende delte museet genstandene på sin Facebook-side og efterspurgte om nogen muligvis kendte noget til, hvem der kunne have indleveret dem, men uden held.

Siden da er flere breve og pakker havnet i museets postkasse med flere sataniske genstande og digte. Derfor forsøger man endnu en gang at finde frem til den mystiske mand ved postkassen og afsenderen på brevene og pakkerne, da museumsinspektøren gerne vil tale med vedkommende.

- I et af de nye breve står der, at "Satankulten på Anholt" er på vej tilbage, siger Anders Dalsager.

Mønter er practical joke

Satanmønterne, som der bliver udstillet på Kroppedal Museum, har der tidligere været lavet en dokumentar og podcast om, samt en artikelserie i Politiken.

De handler alle om en mand, der hedder Knud Langkow, som i 1970'erne med en slags practical joke og kunstværk lavede nogle satanmønter, hvor der stod, at der var en satankult på Anholt.

Mønterne lagde han ud i kirker og på museer, samtidig med at han sendte falske breve til præster og menighedsrådsformænd, hvor han udgav sig for at være en satanisk præstinde og indbød til satan-sabatter på Anholt.