Ups: Vigtige breve er aldrig kommet frem

Ifølge sommerhusejeren, så er det femte gang i år, at Syddjurs Kommune har haft gravkoen forbi for at rette op på Tuekærgrøftens udløb i Kattegat. I fremtiden kan regningen lande på sommerhusejernes bord, men det er via omveje, at sommerhusejer Jørn Utzon har fundet ud af, at sagen faktisk har været i høring. Foto: Privat: Jørn Utzon