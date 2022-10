Letbanen lagt ned af frost - og så gik strømmen også

Torsdag morgen har TV2 ØSTJYLLAND talt med letbanedirektør Michael Borre, der forklarer, at det særligt er på stykket mellem Hornslet og Thorsager, der er problemer.

Ligesom sidste vinter er det kombinationen af minusgrader og høj luftfugtighed, der får isen til at bygge sig op på køreledningerne.

- Så kan strømaftageren ikke få fat, og så forsøger toget at trække mere strøm, men der er en grænse, før det overbelaster toget. Så slår toget fra for ikke at gå i stykker, fortæller Michael Borre.

Sidste vinter begyndte Aarhus Letbane at smøre en særlig olie på køreledningerne for at undgå forstyrrelser på ruten, og det er også allerede gjort én gang i år - også på Djursland, hvor togene torsdag morgen ikke har kunnet køre.

Køreledningerne vil få en ny omgang olie i slutningen af måneden, og Aarhus Letbanes håb er, at det vil kunne forhindre flere aflysninger i den nærmeste fremtid.

Fordi luftfugtighed er så afgørende for, om der opbygger sig is på køreledningerne, er en til tre minusgrader faktisk et større problem end ti minusgrader.

- For ved minus ti er luftfugtigheden så lav, at det alligevel ikke kan lave et tykt lag på køreledningerne, siger Michael Borre.

Natten til torsdag viser DMI's målinger, at luftfugtigheden lå på 94-98 procent ved Aarhus Lufthavn ved Tirstrup, der er nærmeste vejrmåler.

Målet for denne vinter er fortsat at halvere antallet af morgener med aflysninger, som sidste vinter var seks.