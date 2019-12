Kommune vil bygge minihoteller foran Else og Knuds sommerhus: - Det er rigtig trist

Video be35d710ccec58-media for publish MxVq4KV6~aUktR

Else og Knud Vorbjerg har i 36 år haft sommerhus ved Dråby Strand ved Ebeltoft, men nu frygter de for, hvad fremtiden for området vil bringe.

Syddjurs kommune er nemlig netop nu i gang med at udarbejde en ny kommuneplan, der blandt andet vil gøre det muligt at opføre 139 nye, store sommerhuse.

- Det bliver et cirkus uden lige. Den smukke natur, som vi har udsigt til nu, vil forsvinde, og vi synes, det er rigtig trist, siger Else Vorbjerg til TV2 ØSTJYLLAND.

Lige nu har Else og Knud Vorbjerg udsigt til en stor mark, men på denne mark vil kommunen altså opføre 139 sommerhuse, og det er ikke hvilken som helst af slagsen.

Hvis kommunens planer bliver til virkelighed, bliver marken bag Else og Knud Vorbjerg forvandlet til en stor grund med op til 139 huse på.

Planen er nemlig, at husene skal bygges i flere etager, være op til 360 kvadratmeter og huse op til 30 gæster.

- Vi fornemmer, at med et hus på to etager vil vi knap nok kunne se horisonten, siger Knud Vorbjerg til TV2 ØSTJYLLAND.

Strækker sig over 17 hektar

Det er området lige foran Else og Knud Vorbjergs sommerhus, der skal åbnes op for muligheden af de mange kæmpesommerhuse i flere etager, men det ikke kun dem, de store huse, vil komme til at genere.

Området strækker sig nemlig over godt 17 hektar fra Else og Knud Vorbjergs sommerhus til den anden side af Dråby Strandvej, hvor Beate Regnerys lamafarm ligger, og også hun frygter for et nyt, stort sommerhusområde.

Kommunen vil bygge de fire store sommerhuse på det areal, der er markeret med rød.

- Hvis der kommer flere sommerhuse, så kommer der flere biler, og så vil der være en forhøjelse i trafikken. Om sommeren er der så mange mennesker, at vores lille landevej, bliver som en motorvej, og de fleste kører stærkt og tager ingen hensyn, siger Beate Regnery til TV2 ØSTJYLLAND.

Beate Regnery har allerede nu problemer med de feriegæster, der besøger området.

- Lige nu oplever vi, at folk kommer på vores grund, kravler på hegnet og giver dyrene med. Vi synes ikke, det er i orden, og hvis der kommer flere turister, kommer der nok også flere, der overskrider grænserne, siger siger Beate Regnery til TV2 ØSTJYLLAND.

Beate Regnery frygter også, at Syddjurs Kommune ender med at bygge 139 store sommerhuse.

TV2 ØSTJYLLAND har tidligere i dag været i kontakt med formanden for planudvalget i Syddjurs Kommune, Riber Hog Anthonsen, der ikke har ønsket at stille op til interview, men han forklarede, at kommunen vil forsøge sig med en dialog med borgerne i området, inden en endelig lokalplan falder på plads.