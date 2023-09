Her går de alternativt til værks: - Det bugner af grøntsager

Det er et spirrende ønske om bedre grøntsager, der har bragt de lokale sammen.

Mellem kål i alle afskydninger, bærbuske, gulerødder og enorme squash har 20 lokale beboere i Esby på Helgenæs skabt et helt unikt fællesskab, hvor de dyrker grønsager efter såkaldt permakultur.

Én gang om ugen mødes de og luger, høster og nusser om deres køkkenhave.

- Vi har hørt, at det giver bedre udbytte og bedre jord. Og indtil videre ser det ud til, at det er rigtigt, for det bugner af grøntsager, siger Bjarke Bach Nielsen, der er trillebørfører i Grønskollingerne, som de kalder sig.

Bæredygtig dyrkning

De dyrker deres grøntsager efter permakultur-principperne, der handler om at gøre op med den overforbrugende måde at leve på.

Permakultur betyder "vedvarende kultur". Begrebet stammer fra et planlægningssystem for jordbrug, hvor man arbejder med vedvarende og bæredygtig dyrkning. Det vil sige, at man stort set kun bruger vedvarende resurser som sollys, regn og vind samt planter og dyr.