Gourmetkok skifter job: Da Steffen blev far til Viggo Musa ændrede alt sig

Molskroen er i dag anbefalet i Michelinguiden, og folk rejser langt for at spise på kroen i Femmøller. Steffen Villadsen skriver sig ind i en række af prominente kokke i køkkenet, der også tæller kokkelegenderne Wassim Hallal og Michel Michaud.

- Alle, der har mødt mig, vidste, at mit eneste fokus stort set var at lave det bedste produkt, jeg kunne derude.

- Jeg åbner døren til bagsædet for at sige farvel til Viggo Musa, og så kigger han bare skuffet op på mig. Den følelse sidder stadig i mig, siger han.

I oktober måned er der travlt på Molskroen, og Steffen Villadsen har kørt hårdt på med arbejde på Molskroen, selvom hans drøm om at blive far er gået i opfyldelse få måneder forinden.

Men nu er det slut. Noget har ændret sig for Steffen Villadsen, og han har ledt efter en løsning, som kan forene hans nye liv som far og sine ambitioner som en af landets bedste gourmetkokke.

- Det er enormt vigtigt for mig, at jeg kan finde en måde at balancere mit liv på en anden måde.





Han kunne også have valgt et mere roligt liv som kantineleder eller noget helt andet, men målet har ikke været at slække på de gastronomiske ambitioner.

- Jeg tror også, at det er vigtigt for min søn, at hans far har et arbejde, som han brænder for. Det kan jeg bibeholde ved mit nye job, siger Steffen Villadsen.