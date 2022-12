Elever kan ånde lettet op: Vital busrute reddet

Hun går i 1. G på Grenaa Gymnasium, der ligger 16 kilometer fra hendes hjem. Derfor blev hun nervøs, da snakken om at lukke ruten begyndte.

- Det havde været rigtig trælst. Så kunne jeg ikke rigtigt komme i skole, siger hun.

Livsnerve for de unge

Også hos rektoren mødes beslutningen med lettelse.

- Det er vi super glade for, fordi de her busruter er en livsnerve for unge på Djursland.

- Det betyder noget for ungdomsmiljøet, og det betyder noget for familier, der kan bosætte sig i lokalområderne her i den nordlige del af Syddjurs Kommune, siger Helene Bendorff Kristensen.