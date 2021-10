Efter stor smittestigning: SMS'er sendt ud og testbil kørt i stilling

I Mørke har de lige nu fokus på at bremse smitten med covid-19, efter man i byen de seneste dage har ligget på et incidenstal på omkring de 1000 - hvilket reelt svarer til et par og tyve smittede personer i løbet af den seneste uge.

Ifølge Syddjurs Kommune er en del af de smittede skolebørn. Derfor er man særligt opmærksom på klasse- og gruppeopdeling på Mørke Skole og ved Mørke Børnehus, så man ikke 'blander' børnene for meget.