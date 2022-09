Bikere gav Kristiane stor oplevelse på hospice

Det viste sig, at de omkring 50 bikere kom fra mc-klubben Brotherhood for at overrække en check til børnehospice Strandbakkehuset. Men også for at give de voksne patienter på Hospice Djursland en oplevelse.

- Jeg ved, hvor frisk Kristiane er, når der er noget sjovt i gære, så jeg spurgte, om hun var klar til at tage en tur med nogle "rockere" på en motorcykel, siger Poul Jørgen Rummelhoff med et grin.



- Det var meget rørende

82-årige Kristiane Kaer var klar. Hun har tidligere i livet prøvet at køre på motorcykel og var trods en svækket krop ikke bleg for at prøve igen.



- Det betyder alt, at hun fik den oplevelse. Hun kan ikke få en sjovere og mere morsom oplevelse, end den i dag, siger Poul Jørgen Rummelhoff.