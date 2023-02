Sag mod havbrug kører på fjerde år: - Jeg er forarget dybt ned i min sjæl

- Det er jo rigtig godt, at han (Anders Østergaard Pedersen, red.) kommer folk i møde og tager tyren ved hornene, men tyren reagerer anderledes, end han måske havde forestillet sig. For vi går sammen og danner en forening for at have styrke nok til at kæmpe mod det her, fortæller Anders Grosen.

Endelavegruppen bliver dannet efter et møde på øens kro i 2014, hvor folkene bag Hjarnø Havbrug præsenterer planerne om et nyt havbrug ud for Endelave.

- Der er jo ingenting sket i virkelighedens verden. Der har været en masse juristeri og sniksnak, men der er ikke flyttet en tøddel. Jeg er forarget dybt ned i min sjæl over, at det kan ske, når vi tror, vi har et pænt og velordnet Danmark, der passer på miljøet, siger Anders Grosen.

- Jeg er bange for, at det hele forsvinder som sand mellem fingrene, siger talsmand for Endelavegruppen, Anders Grosen.

- Vi kan med simple beregninger og målinger regne ud, at der er en overproduktion på mindst fire gange det, der er tilladt. Det er en katastrofe, vi er vidne til, og så er vi nødt til at reagere, siger Anders Grosen.

Det lykkes at stoppe planerne om havbrug ved Endelave, men undervejs bliver Anders Grosen og de andre i gruppen opmærksomme på, at Hjarnø Havbrug tilsyneladende producerer langt flere fisk, end firmaet har tilladelse til.

Politiet estimerer, at Hjarnø Havbrug har tjent over 190 millioner kroner på ulovlig havbrugsdrift i perioden 2013-2018.

I juni 2020 rejser politiet så tiltale mod Anders Østergaard Pedersen. Ifølge anklageskriftet har havbruget udledt over 750 ton kvælstof og fosfor mere end tilladt, ligesom der skal være udsat over 373.000 sølvlaks - ligeledes uden tilladelse.

Dommeren i Vestre Landsret stadfæster byrettens kendelse, så sagen kan køre videre, men uenigheden om de forsvundne ringbind forsinker sagen halvandet år.

Og da retsmøderne bliver genoptaget i oktober 2022, opstår et nyt problem. Nu er det den tiltalte havbrugsejer, Anders Østergaard Pedersen, der ikke møder op, da han ifølge sin forvarer skal til lægen og er for syg til at møde i retten.

Og der står sagen nu.

Ifølge Anders Østergaard Pedersen vil hans forsvarer have ham mentalundersøgt, da han efter eget udsagn lider af hukommelsestab som følge af to blodpropper. Han fortæller også, at han er erklæret 100 procent uarbejdsdygtig som følge af hukommelsestabet, og at den defekte hukommelse skal bruges som bevis i sagen, da han hverken kan huske, hvad han har foretaget sig tidligere, eller hvad han har forklaret i retten.

Kan blive udsat på ubestemt tid

TV2 Østjylland har bedt advokat Peter Secher vurdere sagsgangen. I forhold til de 77 forsvundne ringbind, vurderer han, at sagen er kørt helt efter bogen.

- Det er man nødt til at få afklaret, det er klart. At der kommer en forsinkelse i halen på det, det kan ikke være anderledes, siger han.

Men ifølge Peter Secher kan Endelavegruppens frygt, for at sagen smuldrer, vise sig at være velbegrundet.

- Alle kan jo blive syge. Ret få bliver meget syge og så længe, at det udelukker, at man kan gennemføre en retssag mod dem. Men hvis man virkelig ikke kan møde i retten, fordi man er for syg til det, så risikerer man, at sagen bliver udsat på ubestemt tid, siger han.

At sagen nu er udsat til sidst på året, alene på grund af behovet for en mentalundersøgelse, overrasker heller ikke Peter Secher.

- Det lyder af meget, men det skal retfærdigvis siges, at hvis man går efter en mentalundersøgelse, så er der meget lang ventetid for tiden. Så det kan sagtens tage et år eller halvandet.

