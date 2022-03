Vil du drive Danmarks mindste værtshus?

En stor familie

Marianne Wiehe håber, at der er en, som vil drive Høkeren videre i Købmandsgården i Ry.

Det samme gør ejeren af bygningen.

- Det vil være et tab for de folk, som plejer at komme der. Det er et socialt mødested. Det ville være dybt sørgeligt, hvis det forsvinder, siger Knud Svendsen, som ejer Købmandsgården sammen med sin svigerinde Anne.