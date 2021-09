VIDEO: Østjysk guldvinder vender hjem

Lisa Kjær Gjessing vendte mandag aften hjem til Danmark med guld om halsen.

Her blev hun modtaget i Tirstrup Lufthavn af venner og familie, der var mødt op for at fejre den nykårede guldvinder.

Taekwondokæmperen fra Ry har de seneste uger være i Japans hovedstad, Tokyo, hvor hun har deltaget i de Paralympiske Lege 2021.