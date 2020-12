Spøgelsesbilist anholdt på motorvej

Det er endnu sparsomt med oplysninger i sagen, men på Twitter skriver politiet, at motorvejen kun kortvarigt var spærret for trafik. Der er ingen meldinger om, at episoden har været årsag til uheld, eller at nogen personer er kommet til skade.



TV2 ØSTJYLLAND arbejder på at få en kommentar fra politiet om hændelsen.

Det er kun få dagen siden, at to personer mistede livet i en tragisk ulykke på Silkeborgmotorvejen ved Harlev, da en spøgelsesbilist ramte en anden bilist frontalt.