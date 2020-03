Populær festival rykker til efteråret

Sølund Musik-Festival er verdens største festival for udviklingshæmmede. Men festivalen forsøger ihærdigt at inddrage mennesker, der ikke er handicappede. Det giver nemlig god mening at bringe folk sammen på den måde, mener de.

Er man fast gænger på Sølund Festival, må man ligesom mange andre i disse tider væbne sig med tålmodighed.

Festivalen, der hvert år finder sted på Sølund i Skanderborg, flyttes nemlig fra 9. - 11. juni til 1. - 3. september.

- Coronavirus har sat hele Danmark i stå, og vi ved ikke, om det forsætter helt hen i juni måned. Vi er kommet til den konklusion, at vi vil give vores gæster et ordentligt festivalbrag, for livet skal leves, kærligheden skal hyldes, og vi aner ikke, hvornår tæppet måske atter bliver trukket væk under os, siger festivalformand Lasse Mortensen i en pressemeddelelse.

Musikprogrammet er uændret

Sølund Festival, der samler op mod 20.000 udviklingshæmmede og deres hjælpere, har 35-årsjubilæum i år.

Selvom datoen er rykket, er musikprogrammet uændret. D-A-D, Jung, Alphabeat, Medina, Burhan G., Birthe Kjær & The Feel Good Band og flere forventes altså stadig at spille til efteråret.

Sølund Festival Sølund Musik-Festival blev afholdt for første gang i 1986. Idéen til festivalen opstod blandt en gruppe medarbejdere i Landsbyen Sølund under et seminar om handicap og seksualitet. Medarbejderne ville skabe et sted, hvor mennesker med udviklingshandicaps kunne mødes, have det sjovt, få nye venner og måske endda en kæreste. I dag drives festivalen af 9 ulønnede bestyrelsesmedlemmer og flere tusinde frivillige med festivalformand Lasse Mortensen i spidsen. Festivalen er den største af sin slags i verden og tiltrækker hvert år op mod 25.000 gæster. Blandt hovednavnene i år er: Magtens Korridorer, Burhan G., D-A-D, Alphabeat, Lars Lilholt Band, Kandis, John / Rasmus Bjerg.