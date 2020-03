Kristina så sit livsværk brænde ned til grunden: - Umenneskelig oplevelse

Fredag morgen startede som alle andre dage for Hotel Julsøs ejer, Kristina Ceravolo.

Hun var stået op fra en god nats søvn og havde sat en kop kaffe over, som hun netop skulle til at nyde i hotellets smukke omgivelser ved Himmelbjerget. Her har hun boet og drevet hotellet i 19 år sammen med sin mand og to børn.

Hotel Julsø ligger i skønne naturrige omgivelser ved Himmelbjerget.

Den dag var det dog ikke blåt hav og frostbeklædte trækroner, hun kiggede ud på henover den dampende morgenkaffe.

I stedet blev hun mødt af at rødt flammehav i bygningen over for, hvor det hotel, som havde været hele hendes liv i næsten 20 år, var ved at brænde ned til grunden.

Hotel Julsø er 150 år gammel, og har siden 2017 været til salg. Sådan så hotellet ud, før branden. Foto: Hotel Julsø

Hotellet står ikke til at redde

Politiet modtog anmeldelsen om branden klokken 06.40 fredag morgen.

Det var i selve restauranten, som er en del af Hotel Julsø, branden var opstået. Stuebygningen, hvor Kristina Ceravolo bor med sin familie, undslap.

Det var som om, det ikke var mig, der oplevede det - som om jeg var uden for min krop. Kristina Ceravolo, ejer af Hotel Julsø

- Derfra går det stærkt, siger Kristina Ceravolo til TV2 ØSTJYLLAND om minutterne efter det øjeblik, hvor hun får øje på flammerne.

- Jeg får min datter ud af sengen, hvor hun ligger og sover, ringer straks 112 og så skynder vi os væk.

De kører op på en lille skrænt bag hotellet, hvor de med udsigt til hotellet magtesløst må se til, indtil brandvæsenet ankommer.

Der er ikke meget tilbage af Hotel Julsø efter fredagens brand. Foto: Øxenholt foto

Flammerne opsluger mere og mere af hendes hjem, arbejdsplads og livsværk gennem næsten 20 år - indtil der ikke er andet end et brændt fundament og aske tilbage.

- Udover vores dejlige private bolig, så er der intet, som står til at redde, siger hun.

Sådan så det ud, da Hotl Julsø brændte. Foto: Per Erfurt

Meget mere end bare et hotel

For Kristina Ceravolo var Hotel Julsø ikke bare en arbejdsplads.

- Jeg har lagt hele mit liv i hotellet. Vi er blevet en del af lokalsamfundet og har opbygget et stort netværk her i området omkring Himmelbjerget. At se det brænde ned var en helt umenneskelig oplevelse på mange måder, som jeg har meget svært ved at forholde mig til, siger hun og fortsætter:

- Det var som om, det ikke var mig, der oplevede det - som om jeg var uden for min krop.

Hotel Julsø var for bare en uge siden en lille perle ved Himmelbjerget, hvor fra østjyderne har mange gode minder.

Og det er ikke kun Kristina Ceravolo og hendes familie, der er tæt knyttede til Hotel Julsø og området omkring.

- Stedet betyder utrolig meget for mange andre mennesker, som også har gode minder herfra, og det har også stor kulturel betydning. Alle vores medarbejdere er rigtig berørte. Vi har arbejdet meget tæt sammen og er nærmest en lille familie, siger hun.

Gør ondt at se det brænde

Selvom ingen personer kom til skade, så har branden alligevel sat dybe spor hos østjyderne.

Selvom jeg ikke ejer det mere, så gør det alligevel ondt, at det er brændt ned. Herdis Jensen, tidligere hotelejer

Blandt andet hos 90-årige Herdis Jensen fra Ry. I 25 år ejede hun hotellet med sin mand, Egon.

- Selvom jeg ikke ejer det mere, så gør det alligevel ondt, at det er brændt ned, siger Herdis Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hotel Julsø er 150 år gammelt og Herdis Jensen havde hotellet med sin mand i 25 år.

Hun gjorde dengang meget for at renovere hotellet.

- Det er jo synd, for det kan ikke sådan lige erstattes. Sådan et gammelt hotel med buffet og så videre, siger hun.

Læs også Herdis drev ikonisk hotel ved Himmelbjerget: - Det gør ondt at se det brænde

Ægteparret stod for driften af både hotellet og restauranten fra 1963. En travl tid, hvis man spørger Herdis Jensen.

- Det kunne godt være hårdt, for der var kun salg i det på de få travle måneder, men jeg har bestemt været glad for at være der, for jeg var der jo i hele 25 år, siger hun.

I 25 år ejede Herdis Jensen Hotel Julsø ved Ry.

Selvom hun solgte hotellet videre til nogle venner i 1988, så har hun alligevel aldrig helt givet slip på sin forkærlighed for de gamle bygninger:

- Vores venner havde det i nogle år, og så hjalp jeg jo dem, indtil jeg helt holdt med at arbejde. Man ved jo en del om det, når man har været der i 25 år, siger Herdis Jensen og fortsætter:

- Jeg har nogle gamle billeder fra hotellet og en hel billedcollage hængende hjemme på væggen, så jeg kan mindes det.

Herdis Jensen har denne billedecollage hængende i sit hjem med billeder fra Hotel Julsø.

Prøver at se fremad

Kristina Ceravolo har, siden hun så sit livsværk brænde ned til grunden fredag morgen, gået igennem et væld af følelser.

- Jeg har haft det forfærdeligt - det har jeg sådan set stadig, siger hun.

Der er intet af restaurantbygningen, som står til at redde, men familiens hjem står der stadig. Foto: Øxenholt foto

Men hotelejeren er dog også klar over, at hun bliver nødt til at komme videre sammen med sin familie.

- Vi prøver at komme ovenpå efter den her frygtlige oplevelse. Vi skal have skabt samling på familien igen.

Sydøstjyllands Politi er netop igang med at undersøge branden, men indtil videre er der ikke noget nyt i forhold til brandårsagen.

00:53 VIDEO: Brandvæsenet arbejdede i mange timer for at få branden uder kontrol. Luk video

Og selvom Kristina Ceravolo har brug for at finde ud af, hvad der helt præcist skete, så prøver hun at fokusere på fremtiden.

- Jeg er dybt taknemmelig for, at vores hjem stadig er der. Nu skal vi først få noget ro på, og så skal vi tænke fremadrettet. Det er dog ikke kun i vores hænder, hvad der kommer til at ske, og det skal vi have talt med vores rådgivere om.