Justin Bieber afslører ansigtslammelse kort før Smukfest

Bieber henvender sig også direkte til de fans, som måtte være skuffede over, at koncerter er blevet aflyst.

- Med hensyn til jer, som er frustrerede over, at jeg har været nødt til at aflyse koncerter: Jeg er fysisk ude af stand til at gennemføre dem. Det er ret alvorligt.

- Jeg ville ønske, at det ikke var sådan, men min krop prøver at fortælle mig, at jeg skal sænke tempoet, siger han.