Hvad er der galt med min baby? Mor søger hjælp

Hans anfald begyndte i april samtidig med, at statsminister Mette Frederiksen lukkede landet. Corona-situationen betød, at lægerne var sværere at komme i kontakt med, og Pia Østergaard Madsen var alene med Sigurd på hospitalet.

- Vi fik at vide, vi skulle holde øje med anfaldene, og så begyndte de at komme oftere og oftere, nogle dage 20-30 gange, siger Pia Østergaard Madsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han blev undersøgt på kryds og tværs. Han fik foretaget en elektroencefalografi-undersøgelse, hvor sygehusets ansatte målte Sigurds elektriske aktivitet af nerveceller i hjernebarken, både mens han var vågen, sov og havde anfald.

Formålet med undersøgelsen var at vise, om den elektriske aktivitet er normal.

- Undersøgelsen skulle vise, om han havde epilepsi. Det havde han heldigvis ikke, men omvendt ville vi gerne have haft et svar på, hvad der var galt, siger Pia Østergaard Madsen til TV2 ØSTJYLLAND.

I start august fik Pia Østergaard og hendes mand Claus at vide, at Sigurd lider af en meget sjælden sygdom, der hedder Paroxysmal Tonic Upgaze in Children.