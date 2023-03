Frustrerede beboere: Hvem smører lort ud over vores biler?

- Jeg kommer faktisk lige fra vaskehallen nu. Jeg har fået smurt lort på min bil to gange i går og så igen her til morgen. Heldigvis ødelægger det ikke noget - det er bare ulækkert at stå med, siger Nana De Feuth Lorenzen til TV2 Østjylland, mens hun er på vej på arbejde torsdag morgen.

- Jeg blev lidt utryg til at starte med, for hvad gik det her lige ud på? Er nogen ude efter mig personligt, og hvad er det for en tosse, der render rundt i kvarteret? Mine brødre gjorde mig så opmærksom på, at det også var sket for andre, for de havde set det omtalt på Facebook, og det gjorde mig da lidt glad, at jeg ikke er den eneste, siger Nana De Feuth Lorenzen.

Hun har ingen anelse om, hvem der kan tænkes at stå bag.



- Politiet siger, at der ikke rigtigt er så meget at gøre, men de opfordrede mig til at få andre til også at anmelde det. Så kan de koble sagerne sammen som en slags seriehærværk. Jeg fortalte dem også, at vores lokale Coop 365 skulle have anmeldt en person, der kaster lort på deres døre. Nu må se, hvad det ender med, siger Nana De Feuth Lorenzen.

TV2 Østjylland har forsøgt at få en kommentar fra Sydøstjyllands Politi.