Fejl tæt på fordobler prisen på vejarbejde

Et kommende arbejde med at forlænge Ørstedsvej i Hørning til et nyt erhvervsområde for enden af vejen er blevet ikke mindre end 18 millioner kroner dyrere end først antaget.

I stedet for en udgift på 20 millioner kroner, koster anlægsarbejdet 38 millioner kroner. Den fremgår af dagsordenen til byrådsmødet på onsdag, hvor problemet skal drøftes og ekstraudgiften godkendes.

Til TV2 Østjylland siger Karen Margrethe Høj Madsen, der er chef for Plan, Teknik og Miljø i Skanderborg Kommune, at det er en superærgerlig ekstraudgift at stå med lige pludselig.

- Det er vi mildest talt meget trætte af. Fra nu af handler det om at gøre alt, hvad vi kan, for at holde budgettet i bund, men uanset hvad skal den vej laves. Vi vil gerne have virksomheder til at slå sig ned i det nye erhvervsområde, og så er vi altså nødt til at bygge en vej til dem. Der skal være styr på infrastrukturen sådan et sted, siger Karen Margrethe Høj Madsen.