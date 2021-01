Efter brand: Nu skal ikonisk hotel genopføres i ny form

Ikke som det gamle



Det bliver altså ikke en genopførelse af det gamle Hotel Julsø, som ejerne og investoren kommer til at lave.

For selvom den 100 år gamle nedbrændte restaurantpavillon lå en en usædvanlig smuk bygning med fint udskårne træpaneler, så var det ikke en god forretning, at det kun egnede sig til at holde åbent i sommermånederne, lyder forklaringen.

Ejerparret havde den nu nedbrændte hotelbygning til salg i et par år før branden, men de nye planer om et nyt hotel har givet dem blod på tanden i forhold til at fortsætte på stedet.

- Vi havde til salg, fordi vi tænkte, vi på et tidspunkt gerne ville have nye udfordringer efter at have drevet det samme sted i 20 år. Man sælger jo ikke sådan et hotel på et par dage, så vi havde til salg uden at det behøvede være lige nu, vi solgte, forklarer Kristina Junker Ceravolo.

Det kommende Hotel Julsø vil have mere plads end det gamle og rejse sig i trappeform fra søen op ad skråningen i skoven. Ideen er at hotellet skal have mos på ydermurene og græs på taget, så det mere eller mindre går i et med naturen.

Inden arbejdet med det nye hotel kan gå i gang, skal parterne dog først i dialog med Skanderborg Kommune.



- Vi håber, kommunen er positive omkring det, for det vil være trist, hvis der fortsat skulle være tomt her, siger Jørgen Sølvsten Nielsen.

Initiativtagerne forventer, at processen med at søge byggetilladelser vil tage et år. Først derefter kan et eventuelt byggeri gå i gang.