DF-afhoppere går over til Støjberg

Med Inger Støjberg i spidsen tromlede Danmarksdemokraterne ind i Folketinget med 14 mandater ved folketingsvalget den 1. november 2022. Nu kan partiet også indtage flere pladser i de østjyske byråd, for selv om partiet ikke var stiftet ved seneste kommunalvalg i 2021, har flere byrådsmedlemmer nu meldt sig under den nye partifane. Efter en lang periode kan byrådsmedlem i Skanderborg Kommune Martin Frausing Poulsen nu endelig kalde sig danmarksdemokrat. Det oplyser han til TV2 Østjylland. - Jeg skulle finde et andet sted at være, og så kigger man efter der, hvor ens grundholdning passer bedst ind. Der er valget naturligt faldet på Danmarksdemokraterne, siger han. Byrådsmedlemmet fra Skanderborg blev første gang valgt ind for Dansk Folkeparti i 2006 og blev det igen så sent som i 2021. Men i september 2022 trådte han ud af partiet efter 27 år i dets tjeneste.

Martin Frausing Poulsen, i baggrunden til venstre, under efterårets valgkamp for Danmarksdemokratere, hvor han blev set i selskab med et par andre tidligere østjyske DF-profiler i form af Jette Skive og Jakob Søgaard Clausen (cirklerne til højre).

Også byrådsmedlem i Norddjurs Kommune Diana Therese Mikkelsen kan nu kalde sig Danmarksdemokrat. Hun blev medlem af partiet i går og har ligesom partifællen i Skanderborg forladt Dansk Folkeparti. - Der har været lidt optræk til det gennem det seneste halve år fortæller hun torsdag aften til TV2 Østjylland og forklarer om skiftet. - Det har jo noget at gøre med de værdier, som Danmarksdemokraterne står for. Dem kan jeg godt se mig selv i. Og så at det er nyt ungt parti, hvor man også kan være med til at forme politikken fremadrettet, siger Diana Therese Mikkelsen.

Diana Therese Mikkelsen er nyt medlem af Danmarksdemokraterne, og dermed har partiet nu et byrådsmedlem i Norddjurs Kommune.

Bliver profileret tidligere DF'er den næste? TV2 Østjylland har torsdag aften også været i kontakt med løsgænger i Aarhus Byråd Jakob Søgaard Clausen, som tidligere har været medlem af Dansk Folkeparti. På billedet ovenfor i artiklen optræder han under efterårets valgkamp til Folketinget i et følge med støtter af Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne - iført partiets hvide jakke. Om han skal blive Danmarksdemokraternes tredje østjyske byrådsmedlem, vil han ikke svare på. - Det er et godt spørgsmål, men det har jeg ingen kommentarer til.

Førte valgkamp for Støjberg Måneden efter, Martin Frausing Poulsen havde meldt sig ud af Dansk Folkeparti, kunne man se ham føre valgkamp for Inger Støjbergs dengang nystartede parti Danmarksdemokraterne - selvom han altså ikke var medlem. I dag erkender han da også, at han inden folketingsvalget bejlede direkte til partiet for at blive medlem. - Jeg har aldrig søgt om at blive medlem i den traditionelle forstand, men op til folketingsvalget tilkendegav jeg, at jeg gerne ville hjælpe og - når tiden var - være medlem, siger han. At det har taget så lang tid at blive danmarksdemokrat, kan Martin Frausing Poulsen i dag ikke forklare. Siden dets begyndelse har man ikke bare kunnet melde sig ind i Danmarksdemokraterne, men flere - og især mange frafaldne DF'ere - er blevet lemmet ind. En stor flok kom eksempelvis på stemmesedlen inden folketingsvalget i 2022. Men torsdag har Martin Frausing Poulsen fået et opkald og en besked om, at han nu er lukket ind.

Martin Frausing Poulsen har siddet i Skanderborg byråd siden 2006.