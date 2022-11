Alt er vendt på hovedet: Sådan sikres fremtiden

- Virksomhederne har brug for at blive synlige for de unge. Især i vores område, hvor der ikke er tradition for erhvervsuddannelser, siger Jakob Thulesen Dahl.



Det er anden gang, gymnasiet afholder arrangementet, og de oplever, at eleverne er positive over for mødet med erhvervslivet.

- Vi kan se, at de unge er mere motiveret for at have snakken, når de går på gymnaiset end i 8.-9. klasse. Vi rammer skævt, hvis vi bliver ved med at kigge mod folkeskolen, siger Jakob Thulesen Dahl.