VIDEO: Kæmpetrold skyder op i skovbunden

VIDEO: Trolden Stærke Storm er lige nu ved at blive bygget i Silkeborg, som en del af Den Kæmpestore Troldefolkefest. Indslaget er fra d. 5. august 2020.

Det vrimler med trolde i Østjylland. Indtil videre er de blandt andet at finde i Aarhus, Horsens og i Mørke på Djursland. Nu får også Silkeborg en trold.

Den nyeste er ved at blive bygget i skoven syd for Silkeborg. Det er genbrugskunstneren Thomas Dambo og lokale frivillige, der lige nu er i fuld gang med at bygge trolden Stærke Storm.

Har du fået lyst til at finde trolden Stærke Storm, så kan du finde den og alle de andre trolde på hjemmesiden www.trollmap.com.