Travl dag for brandvæsenet: Høst i tørt vejr sætter flere marker i brand

Heldigvis er der her ikke så meget vind, der kan tage fat på ilden, og derfor løber den ikke så hurtigt:

- Vi får rimelig hurtigt styr på branden. Vi fik bremset det, så det ikke løb videre, fortæller Anders Simonsen.

Men mejetærskeren endte med at kræve lidt mere end blot vand for at få helt bugt med ilden:

- Det tog lidt tid at slukke branden i mejetærskeren. Der var gået ild i kortnet, og det betød, at vi blev nødt til at skære hul i kornkammeret, så kornet kunne løbe ud, og vi kunne slukke ilden i det, siger Anders Simonsen.