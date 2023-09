Supermarkeder plaget af tyverier - nu sætter de vagter på

Så nu begynder butikker at ansætte vagter til at snuppe tyvene.

I Rema 1000 skal man nu bruge denne ringklokke for at få lov til at få det dyre kød op i sin indkøbskurv.

I Kvickly har butikken blandt andet måttet låse barbergrej inde i en glasmontre for at stoppe det tiltagende svind.

Det er ifølge Morten Bujakewitz nærliggende at tro, at udviklingen kan skyldes den inflation, der har gjort livet som dansker dyrere over de seneste to år.

Blandt kunderne i Rema 1000 er der dog ikke meget forståelse for tyvene at spore.

- Det er skammeligt. Det er simpelthen for dårligt, siger Mogens Lykke.

- Det kan jo ikke være rigtigt, at man bare tager, siger Grethe Westergaard Hansen.

- Det er håbløst, at der bliver stjålet så meget, siger Gerda Jakobsen.