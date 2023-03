Politiet skyder rottweiler ved børnehave

Mandag over middag fik Midt- og Vestjyllands Politi en anmeldelse fra Funder Kirkeby Børnehus om to løbske rottweilere, som løb frit rundt uden for børnehavens område.

De var udenfor hegnet, og børnene blev opmærksomme på dem og løb hen til hegnet.

- Vi fik en melding på, at der er to rottweilere, der løber rundt tæt på, fortæller politiassistent i Silkeborg Michael Svendsen.

Hvordan de to hunde, en tæve og en hanhund, er kommet indenfor hegnet, kender politiassistenten ikke de nærmere detaljer omkring

Børnene og pædagogerne kom væk fra hundene ind i et drivhus på legepladsen.

Hanhunden var rolig og blev fanget ind og fik snor på. Tæven var til gengæld truende og snerrede, og pædagogerne kunne ikke fange den.

Da den løb ud af legepladsen, kunne børn og pædagoger søge i sikkerhed inde i børnehaven.

På dette tidspunkt var politiet nået frem, og de fik overdraget hanhunden uden drama.

Truende tæve

Tæven opførte sig til gengæld truende og blottede tandkød over for en politibetjent, da den kom løbende mod betjentene.

- På Funder Kirkevej kommer tæven løbende mod en kollega og er aggressiv og har blottet tandsæt mod kollegaen. Han vurderer i forhold til deres og hans sikkerhed og vidner længere oppe på vejen, at der skal afgives skud, siger Michael Svendsen.

Derfor løste han to skud mod hunden, som faldt om. Herefter afgav han et tredje skud for at aflive den forsvarligt. Det blev affyret fuldt forsvarligt og i den rette vinkel.

Politiet havde rådet børnehaven til at få børnene ind med det samme, så ingen børn hverken så eller hørte hunden blive skudt.

- Det gik stille og roligt, siger daglig leder i Funder Kirkeby Børnehus Ulla Kær Christensen, der understreger, at den ikke blev skudt på legepladsen.

- Vi skrev det på Aula, så forældrene kunne tale med børnene om det. Nogle blev forskrækkede, men der er ingen skade. De fik lov at kigge på politibilerne, siger lederen.

Ejeren forstod

Ejeren af de to hunde vidste ikke, at de var undsluppet.

Da han fik forklaret situationen, havde han fuld forståelse for politiet handling oven på tævens adfærd, forklarer politiassistenten.

Han er nu sigtet for overtrædelse af hundeloven, og det er typisk en bødesag, oplyser politiet. Politiet er ved at undersøge de nærmere omstændighederne såsom forsikring omkring hunden.

Affyring af skud i denne kontekst skal ikke undersøges af Den uafhængige Politiklagemyndighed som normalt, når politiet afgiver skud.