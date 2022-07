Nyt kæmpelager møder modstand: Husene bliver usælgelige

Et nyt opmagasineringslager er på vej i Silkeborg, og det er alle ikke lige glade for.

Det rager nemlig godt op i landskabet og så skal det placeres så tæt ved Inge Nyehuus Hansens hus, at ind- og udkørsel til lagerlokalerne skal gå lige forbi hendes hjem på en ellers blind vej.

- For vores vedkommende er det trafikken, men for dem, der bor længere henne, der får udsigt til den bygning der, dem synes jeg det er forfærdeligt for, siger Inge Nyehuus Hansen.

Det er virksomheden Boxit, der udlejer opbevaringsplads, som skal bygge på grunden, hvor der engang lå et gartneri. Nu skal der i stedet ligge et lager på op til 16 meter i højden.

- Vi ved jo godt, at der vil komme et eller andet her under alle omstændigheder, men ikke det der Boxit. Det skal ud til bygrænsen. Det hører efter min mening ikke hjemme inde i byen og slet ikke op af beboelse, mener Inge Nyehuus Hansen.