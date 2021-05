Mai-Britt og byen er på charmeoffensiv: Halter efter udviklingen

Det er ikke en udvikling, de er ene om. Lokalområderne Thorning og Vinderslev er i samme situation, mens det i Fårvang, Ans, Resenbro og Alderslyst er status quo.

- Vi forstår det ikke – vi synes jo, her er så dejligt. Nu håber vi, at folk får øjnene op for det, siger Mai-Britt Haudrum Christensen.

Et af de par, der i dag havde fundet vej til Bryrup, var Kasper Theis Jeppesen og Katharina Willumsen fra Sdr. Vissing. De var faldet over et Facebook-opslag.

De kigger efter et nyt hjem, og måske viser det sig, at Bryrups offensiv giver pote.

- Naturen betyder meget, og så kan vi jo se fællesskabet. Det er jo sindssygt flot at stable sådan noget på benene, siger Katharina Willumsen, der nu er klar til at kigge nærmere på boliger i Bryrup.