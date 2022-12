Josefines mareridt: Pludselig blev hun smidt af sin konto

De to dage uden adgang til Instagram har hun kunnet mærke på sin omsætning. På den lange bane frygter hun, at hun ville miste samarbejdspartnere, der betaler hende for at omtale deres produkter på Instagram.

Undervejs har hun løbende været i kontakt med hackeren over Whatsapp. Hele vejen igennem har hun nægtet at betale, og hun har fortalt vedkommende, at hun har meldt sagen til politiet. Men truslerne fra hackeren bliver ved.