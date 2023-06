Josefine kan miste sine trygge rammer: - Det bliver en voldsom oplevelse

Det frygter Josefine Qvist, der har autisme, angst og til tider er meget selvskadende. Det nuværende botilbud er hendes femte, og her er hun for første gang faldet til et sted.

24-årige Josefine Qvist boer på Gødvad Botilbud, der er et højt specialiseret sted for voksne med autisme.

- For første gang har Josefine ikke stukket af fra et bosted, siger Lotte Qvist.

- Der skal altid spares, hugges en hæl og klippes en tå. Og her skal der ikke hugges hæle eller klippes tæer. Her skal man passe på det, man har, for det er så unikt et sted med så meget special viden, siger Lotte Qvist, der er mor til Josefine Qvist.

Syv forældre er gået sammen for at stoppe kommunen i at overtage botilbuddet.

- Vi har ikke helt forstået, hvad der egentlig er formålet for kommunen i forhold til at overtage tilbuddet. Vi står ligesom beboerne, pårørende og personalet lidt magtesløse hen, for som lovgivningen er i dag, er det kommunen, der bestemmer, siger Jacob Klærke (SF), der er formand for psykiatri- og socialudvalget i Region Midtjylland.

- Nej, det synes jeg sådan set ikke, fordi der er noget, der fungerer her. Og det synes vi, at det skal blive ved med at være. Det er fuldstændig tåbeligt at stikke fingrene i det her. Tag og byg noget selv.

- Allerede det, at man begynder at tal om, at der skal ske noget anderledes med deres bosted, det bliver en forfærdelig tilværelse for dem. Man fjerner deres faste rammer, og det kommer til at koste rigtig mange ressourcer hos dem, siger Brian Andersen, der er formand for Landsforeningen Autisme.

Han mener, at det får alvorlige konsekvenser, hvis kommunen gennemfører overtagelsen.

- Det kan være, at mange af medarbejderne stopper. Det vil sige, at de medarbejdere, som beboerne er trygge ved, de forsvinder. Det vil sige, at hele deres verden ryger i grus. Det bliver en voldsom oplevelse, siger Brian Andersen.

Josefine Qvist har også en bøn til kommunen.

- De skal huske, at det er menneske, de har med at gøre. Og ikke en ting, som de skal have nogle penge til at gå op med. Det er rent faktisk mennesker, der sidder og betaler prisen, siger hun.

Vi har forsøgt at få et interview med borgmester i Silkeborg Kommune, Helle Gade (S), så hun kunne svare på bekymringerne. Vi har tilbudt at lave det både torsdag, fredag og søndag, men det har ikke været muligt for hende.