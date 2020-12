Gymnasieelevers julebanger spreder juleglæde i coronamørket

- Vi havde gået længe og snakket om, at vi savnede noget at stå sammen om, og så opstod idéen i en klassens time. Mange af de ting, vi plejer at lave sammen, har været aflyste i år på grund af corona, derfor var alle også helt klar på idéen om julesang og musikvideo. Det har været vildt fedt at lave, og vi håber, at den er med til at sprede juleglæde hos de unge – ja hos alle, siger Andrea Aagaard, der er en af de bærende sangstemmer i musikvideoen.