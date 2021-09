Flere køber brugte biler: - Vi har aldrig set det før

Mangel på mikrochips

Det er særligt den globale mangel på mikrochips, der har lammet bilindustrien og sat produktionen på pause flere steder. Chipsene bruges i alt fra gearsystemerne til speedometre og instrumentbræt.

Når der er mangel på nye biler, vælger mange bilejere at beholde deres bil længere, end de ellers ville have gjort. Dermed er der færre brugte biler på et marked, og kombineret med en stor efterspørgsel på brugte biler betyder det, at priserne presses op.

Det betyder blandt andet også, at Globus Biler i Silkeborg i øjeblikket giver mere for de brugte biler, når de køber dem med henblik på videresalg.

Villige til at vente

Selvom nogle bilkøbere vælger at anskaffe sig en brugt bil frem for en ny, er der andre som er villige til at vente. Det gælder især de såkaldte ”grønne biler” som eksempelvis hybrid- eller elbiler. Disse biler er nemlig særligt populære blandt kunderne.

Hos Bilernes Hus melder de om ventetider på mellem tre og ni måneder. Men de lange ventetider lader ikke til at afskrække kunderne:

- Folk venter på dem, siger direktør Henrik Thomsen fra Globus Biler.