Elskede veteranbiler samlet til stort træf

Flere end 50 veteranbiler er i denne uge samlet på Askehøj Camping ved Silkeborg.

Det er de for deres ejeres fælles passion: Morris-biler.

Det engelske bilmærke stoppede med at producere biler for næsten 40 år siden, men kærligheden til dem har holdt fast for en masse entusiaster.

Det ses især i disse dage på Askehøj Camping, hvor den nordiske Morris-klub er samlet. Normalt mødes klubben kun til en weekends værkstedssnak og røverhistorier, men fordi corona har aflyst samlingen de seneste to år, varer det i år en hel uge.

- Det er bilerne, der bringer os sammen, men det er også alle de venskaber, man får - venskaber i det meste af Europa. Når man først har fået så mange venner, bliver man bare ved med at komme, fortæller Simon Marsbøll, der er arrangør af Nordisk Morris Klubbs sommertræf.