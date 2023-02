Doris må ikke længere spise med: - Det gør ondt

For cirka 54 kroner har ældre, svage borgere i Silkeborg Kommune haft mulighed for at købe sig et måltid mad på et lokalt plejecenter. Men nu er det slut, fordi kommunen skal spare.

Doris Thykjær, der er pensionist og næsten nabo til plejecenteret i Them, savner det sociale, hun fik ud af at kunne spise sammen med andre.

- Så var der en grund til at stå op. En grund til at komme ud. Og det er der ikke mere, siger hun.

Doris Thykjær har svær sklerose og kan derfor ikke selv lave mad. Og efter café-ordningen på det lokale plejecenter blev sparet væk, får hun nu i stedet leveret mad én gang i ugen. Og så kommer der hver dag en hjemmehjælper og varmer maden for hende i mikroovnen.



- Det var bedre over på hjemmet. Jeg mangler dem derovre. Det gør ondt, siger Doris Thykjær.

Besparelse på ældreområdet

Besparelserne gælder alle, der ikke er pårørende eller har anden tilknytning til hjemmet.

I alt der skal findes 4 millioner kroner på ældreområdet i Silkeborg Kommune. Og ved at lukke cafe-ordningen på plejehjemmet i Them og tre andre steder, kan der spares 800.000 kroner.



- Vi var enige om, at vi ikke ville spare på de allersvageste. Dem, der får hjemmehjælp og dem, der bor på plejehjem. Vi ville helst ikke ud at fyre nogen, siger Jonas Sivertsen (S), formand for ældreudvalget i Silkeborg Kommune

Men han anerkender, at beslutningen rammer borgere som Doris Thykjær, der har været glad for muligheden for at kunne spise med på plejecenteret.

- Det er ikke noget, vi har gjort med et smil på læben. Det er en hård prioritering, siger han.

Tilbuddet i Silkeborg Kommune lukkede den 1. januar.