Cyklist indlagt med alvorligt hovedtraume efter ulykke

En mandlig cyklist er torsdag eftermiddag blevet bragt til Aarhus Universitetshospital i Skejby med et alvorligt hovedtraume.

Det bekræfter vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Jens Claumarch.

Ulykken er sket på Søndre Ringvej, og ifølge vagtchefen blev politiet tilkaldt klokken 14.39.

Hvem manden er, ved politiet ikke på nuværende tidspunkt.



- Han var ikke kontaktbar. Vi er ved at finde ud af, hvem han er, siger Jens Claumarch.

Den mandlige cyklist stødte sammen med en personbil, som svingede ud fra en af parkeringspladserne ved Almind sø for at foretage et venstresving, forklarer vagtchefen.

Savner vidner til ulykken

Politiet ved ikke, hvordan den kvindelige bilist og den mandlige cyklist kunne kollidere. Der var ikke mange vidner til ulykken, og kvinden i bilen er meget chokeret, forklarer Jens Claumarch.