Alexander var ensom - i dag satte han fokus på stort problem

Det fik en masse unge mennesker til at troppe op - fremmede, som ville støtte Patrick. Det blev startskuddet til det, der i dag er organisationen March mod Ensomhed.

Her går Patrick Cakirli hvert år 2000 kilometer fra Nexø på Bornholm til Esbjerg i Jylland. Konceptet går ud på, at han kun må gå, hvis han har følgeskab.

Onsdag sørgede Alexander Sebastian Madsen og de andre efterskoleelever således for, at initiativtageren bag ensomhedsmarchen ikke gik i stå.

For mange bliver triste og deprimerede

De var i alt 42 elever, der begyndte turen klokken 8 onsdag morgen. Heraf havde 25 besluttet sig for at gå hele vejen til Aarhus.



- Jeg tror, det er godt, der bliver sat fokus på det, for der er mange mennesker, der får dårlige tanker, bliver triste og deprimerede og lukker sig selv inde ved ikke at have nogen venner, siger Alexander Sebastian Madsen.

Faktisk anslog man sidste år, at 380.000 danskere over 16 år var ensomme. Og det giver Alexander Sebastian Madsen en god følelse, at han nu kan være med til at sætte fokus på det.

- Jeg synes, Patrick er sej med det, han har opnået. Han har inspireret os andre, siger efterskoleeleven.