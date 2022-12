Agnes på 91 år med usædvanlig sen debut

Det er aldrig for sent at springe ud som forfatter. Agnes Østvand har skrevet sin første bog. En bog om sit liv, som begyndte i 1931.

- Jeg har grædt og grædt og grædt. Det var måske også meningen, fordi jeg skulle ind og se på alt det, jeg havde skubbet til side, siger hun.



Agnes Østvand har haft en barsk opvækst, hvor forældrene ikke kunne eller ville have hende, da hun var helt lille. Derfor boede hun to år på børnehjem og hos sin farmor.

- Jeg kan faktisk ikke huske noget som helst. Jeg havde svært ved at finde ud af, hvorfor jeg eksisterede, siger Agnes Østvand til TV2 ØSTJYLLAND.

Det at skrive bogen og tale med folk om sin opvækst og liv, har hjulpet hende til bedre at forstå og har åbnet for ting, hun havde lukket helt af for.

- Jeg skulle ind og kigge på alt det, jeg havde skubbet til side. Jeg har været formidabel god til at skubbe ting til side.