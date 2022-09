68-årig er næstyngst i sportsklub: - De kalder mig 'Knæjten'

Bent-Jørgen Dyrmose, der i sin klub går under kælenavnet "Nobby", er især glad for, at man samtidig med spillet også får bevæget sig rundt i naturen under den blå himmel.

Også Anders Christensen fra Skanderborg bruger det som et alternativ til den idræt, kroppen ikke længere er gearet til.

- Når vi kommer op i den alder, vi er ved at have, gør det, at vi bedre kan følge med. På en håndboldbane ville vi jo komme håbløst bagud nu, siger han.

Bent-Jørgen og Anders er del af en meget større tendens, for det er især den ældre del af befolkningen, der kaster sig over krolf.

- Udviklingen er rigtig god, og der er stor fremgang. Der er stadig flere ældre mennesker, som søger aktiviteter, efter de er blevet pensionerede, fortæller formand for landsudvalget i krolf under Dansk Arbejder Idrætsforbund.

Det var syvende gang, at der blev afholdt DM i krolf.