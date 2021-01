100 år med grøn energi: Danmarks største vandkraftværk fejrer jubilæum

Flere mener derfor, at værket skal fjernes, så Gudenåen igen kan løbe frit - og laksen måske kan vende tilbage.



Den holdning deler direktøren dog ikke.

- Jeg synes elektricitetsproduktionen har været vigtigere. Men det er min personlige holdning, siger Rasmus Lambert og fortsætter:

- Jeg tror jo, at kraftværket her bliver mere og mere værd, som tiden skrider frem. Kunne man have det her værk om 100 år og stadig have det i drift, vil det have stor værdi for vores samfund - kulturmæssigt og historisk.