VIDEO: Ny Samsø-færge gennemfører sin første passager-sejlads

Til daglig underviser hun på VUC i Aarhus og har pendlet med den gamle færge i seks år. Hun sparer nu omkring halvanden time i transport dagligt:

- Det er en rigtig stor dag, som jeg har glædet mig meget til. Det er anstrengende at skulle med både færge og bil hver dag, så det er kæmpestort, at jeg bare kan tage den her fine færge direkte til Aarhus, fortæller Cecilia Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Færgedirektør: Vindretningen er fin

Og selvom det tirsdag morgen blæser kraftigt, kommer det ikke til kunne mærkes på overfarten, vurderer færgedirektøren:

- Det er en fin vindretning. Det blæser ret meget, men vinden kommer forfra, så man opdager det ikke. Hvis vinden ramte fra siden, ville man kunne mærke det, siger Carsten Kruse.