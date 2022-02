Usædvanlig strategi skal stoppe bro

- Inden for infrastruktur ser vi normalt kommuner kæmpe for noget, at de gerne vil have en ekstra bid motorvej for eksempel. Og det andet, der er usædvanligt her, er, at man forsøger at aktivere sommerhusejere

- Det er en gruppe, der lidt lever et overset liv i kommunalpolitik. For de er jo ikke borgere i kommunen og har derfor ikke stemmeret, så det er normalt ikke nogen, der spiller en særligt stor rolle i kommunalpolitik, siger Roger Buch til TV2 ØSTJYLLAND.

Forundersøgelsen af Kattegatbroen, der har kostet 60 millioner kroner at få lavet, forventes at udkomme i løbet af foråret.